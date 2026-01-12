【ロサンゼルス＝後藤香代】米アカデミー賞の前哨戦とされる第８３回ゴールデン・グローブ賞の発表・授賞式が１１日、ロサンゼルス郊外で行われた。アニメ映画賞候補の「劇場版『鬼滅の刃（きめつやいば）』無限城編第一章猗窩座（あかざ）再来」（外崎春雄監督）は、受賞を逃した。アニメ映画賞には、ネットフリックス映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」が選ばれた。映画部門の作品賞は、「ワン・バトル・ア