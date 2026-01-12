「シンザン記念・Ｇ３」（１２日、京都）９番人気のサンダーストラックがゴール前の接戦を制して重賞初Ｖ。鞍上のトール・ハマーハンセン騎手（ドイツ）もＪＲＡ重賞初制覇となった。レースはファニーバニーが逃げ、１番人気のモノポリオとサンダーストラックが５、６番手から追走する展開。最後の直線に入ると、内のスペースからうまく抜け出したサンダーストラックが残り２００メートル過ぎで先頭に立ち、４番人気サウンド