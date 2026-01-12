◆大相撲初場所２日目（１２日、東京・両国国技館）西前頭１３枚目・友風（中村）が東１２枚目・翠富士（伊勢ケ浜）を物言いの末、はたき込みに破り今場所の初白星を挙げた。支度部屋に戻ると友風は「こけちゃいました」。１９９２年のバルセロナ五輪のマラソンでの谷口浩美さんの名セリフを思わせるコメントを連呼しながら多くの報道陣に囲まれた。話題の中心は白星よりも花道で転倒してしまったこと。右膝の大けがによって