テレビ朝日の荒井理咲子アナウンサーが１２日までに自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを公開した。荒井アナはインスタグラムに「１月１１日、日曜日の１回目の放送」と書き始め、着用ブランドを紹介。袖にリボンがついた紺色のシャツにグレーのパンツを合わせた姿の鏡越しショットや全身ショットを披露した。この投稿にファンからは「鏡越し自撮りのセンスの高さを感じます。かっこよすぎます。」「久しぶりに元気な笑顔