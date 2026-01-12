来週からはじまる予定の通常国会冒頭での“衆議院解散”案が急浮上してきました。高市首相は就任後初めて地元・奈良へ。解散への言及はあったのでしょうか。首相に同行して奈良県にいる記者が高市首相の最新情報を伝えます。高市首相は就任後初めての地元入りですが、奈良県で銃撃され亡くなった安倍元首相の慰霊碑も訪れました。午後に奈良県に入った高市首相は、先祖の墓参りや自宅を訪れた後、午後3時半ごろ、安倍元首相の慰霊