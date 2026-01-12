女優の内田理央（34）が12日、自身のインスタグラムを更新。この日スタートのフジテレビ月9「ヤンドク」でのド派手なオフショットを公開した。「月9ヤンドク、本日から放送スタート。今夜19:00〜ネプリーグSPにヤンドクチームで参戦するので是非見てくださいねー」とつづった内田「私は主人公湖音皆のマブダチの麗奈役で出演してます！」と続け、「元ヤン、豹柄！派手派手！」とヒョウ柄衣装でのオフショットを公開。「登