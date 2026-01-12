日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」が１１日に放送され、タレント・長嶋一茂、お笑いコンビ・かまいたちの山内健司、濱家隆一が出演した。この日は「一茂×かまいたちワンランク上のゲンバ」として、回転ずしチェーン「くら寿司」が展開している「プレミアム回転寿司・無添蔵（むてんくら）」を訪れた。寿司通、食通として知られる一茂は「炙りえびチーズ」を絶賛。「これはうまい！俺が行く寿司屋だと、ちょっと邪