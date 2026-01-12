■第101回天皇杯 全日本バスケットボール選手権大会 決勝アルバルク東京 72−64 シーホース三河（12日、東京・国立代々木競技場 第一体育館）バスケットボール日本一をかけた男子全日本選手権決勝・天皇杯が行われ、アルバルク東京が72−64でシーホース三河を下し、14年ぶり3度目の天皇杯制覇を達成した。2年連続で決勝に進んだA東京と、8年ぶりに決勝進出を果たしたSH三河による男子バスケの頂上決戦。A東京は前身のトヨタ自