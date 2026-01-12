バスケットボール男子の第101回天皇杯全日本選手権は12日、東京・国立代々木競技場で決勝が行われ、A東京が三河に72―64で勝ち、前身のトヨタ自動車時代の第87回大会以来、14大会ぶり3度目の優勝を果たした。