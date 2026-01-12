元世界２階級王者の亀田和毅（３４）＝ＴＭＫ＝がこのほど、メキシコでボクシングイベント「第２回ＴＭＫキッズ大会」を開催した。全１５試合が行われ、多くの現地の子どもたちがリングに立ち、貴重な経験を積んだ。今回は元ＷＢＣ・ＩＢＦ統一世界ライトフライ級王者のウンベルト“チキータ”ゴンサレス氏（５９）がゲストとして参加。元３団体世界ライトフライ級王者マイケル・カルバハル（米国）との３度の対戦が語り継がれ