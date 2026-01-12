HKT48が12日、福岡市博多区の住吉神社で「はたちのつどい」を行った。今回はチームHの石橋颯（いぶき＝20）、チームK4の大庭凜咲（りさき＝20）、7期研究生の山川万里愛（まりあ＝20）の3人が参加した。それぞれ選んだあでやかな振り袖に身を包んだ3人は、健やかに過ごせるよう祈〓（示ヘンに寿の旧字体）（きとう）を受け、力がもらえると言われているパワースポット古代力士像の「力」と刻まれた手のひらに手を合わせた。恒例の