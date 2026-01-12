お笑いコンビ「エレガント人生」の山井祥子さんがSNSを通じて、自身の身体的な特徴について考えを表明。前向きな捉え方がネット上で話題となっている。【写真】「私はこのふくらはぎを宝だと…」体のパーツ、アップ写真で披露山井さんは1月10日、自身の公式Xを更新し、「今まで足が太いことを散々いじられてきたんだけど、私はこのふくらはぎを宝だと思っている」と告白。黒色中心の服装に、カラフルな柄の黄色い靴下を合わせ