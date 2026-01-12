『ばけばけ』（NHK総合）第71話では、晴れて夫婦となったトキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の新生活が始まった。 参考：『ばけばけ』第72話、ヘブン（トミー・バストウ）の暮らしぶりが新聞記事となり話題に 司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）は、タツ（朝加真由美）と一緒になった勘右衛門（小日向文世）を残して天国町の長屋を出て、トキたちと暮らすことに。荷物が運び出された部