ソフトバンクの育成ドラフト2位ルーキー、江崎歩内野手（18）＝福井工大福井高＝が、昨年育成出身で初の首位打者を獲得した牧原大成内野手（33）を目標にすることを誓った。「まずはバッティングについて聞いてみたい」と口にした。中学時代は地元愛知の名門校だけでなく、大阪桐蔭や東海大相模、報徳学園など数々の強豪校から誘いがあった中、福井へ。「人として成長したくて県外を選んだ。トップのチームより、強豪を倒して