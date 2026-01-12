¡ãÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡§¿ÀÂ¼³Ø±à3¡Ý0¼¯Åç³Ø±à¡ä¡þ12Æü¡þ·è¾¡¡þMUFG¹ñÎ©½÷Í¥ÃÓÃ¼°É»ü¡Ê18¡Ë¤¬¡¢¡ÖÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ÎÂè21ÂåÌÜ±þ±ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ·è¾¡¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£·è¾¡½ªÎ»¸å¤Î¸á¸å4»þ10Ê¬¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÃÓÃ¼°É»ü¤ÎÁ´ÎÏ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Á·è¾¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤Þ¤º½àÍ¥¾¡¤Î¼¯Åç³Ø±à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´°÷¹¶·âÁ´°÷¼éÈ÷¤È¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»Ñ¤¬ËÜÅö¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã