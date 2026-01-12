タレントの上沼恵美子（70）が12日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。高齢者にオススメする生活スタイルについて語った。上沼は「近いうちの予定っていうのは組んだほうがええねん」と切り出し、「予定はいいよ、何もナシっていうより。ボサーッとしてしまうからね。すぐ汚くなれるから、老人になったら」と自戒を込めた。そして「年いって風邪のひとつでも引いてみいな、3日目にはバケモンやで、顔