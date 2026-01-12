お笑いタレント、キンタロー。（44）が12日、東京・豊島区の池袋サンシャインシティ噴水広場で「第1回トイゲームカップ」の応援ゲストとして参加した。玩具メーカー9社が共同企画し、各社の人気トイゲーム（リアル対戦形式の玩具）を競技種目とした初の公式大会。タカラトミーの“黒ひげ危機一髪コスプレ”で登場したキンタロー。はトークショーで「トイゲーム界をまとめ上げているキングであり、審判であるキングタロー。です。こ