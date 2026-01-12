【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１１日、自身のＳＮＳで、敵対関係にあるキューバの大統領にルビオ米国務長官が就く案に「いい考えだ」と賛同した。ベネズエラに続いてキューバの政変を狙っていることを示唆した。トランプ氏は、「ルビオ氏がキューバの大統領になるだろう」と投稿された画像を自身のＳＮＳに載せて、コメントした。ルビオ氏はキューバ移民２世で、キューバ革命後に米国に移り住んだ両親を持つ