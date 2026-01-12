安倍元首相の慰霊碑に、高市首相がささげた花束＝12日午後、奈良市高市早苗首相は12日、就任後初めて地元・奈良市に入った。街頭演説中に銃撃され死亡した安倍晋三元首相の慰霊碑「留魂碑」を訪れて献花し、冥福を祈った。13日には奈良市で、韓国の李在明大統領との首脳会談に臨む。23日召集予定の通常国会冒頭での衆院解散を検討する中、報道陣に姿を見せたのは3日ぶり。首相は奈良市内にある実家の墓参りをし、自宅に立ち寄