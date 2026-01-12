アジア・コモディティ騰落率ランキング＝01/12営業日時点＝ 上海銅 2.47％ 大連とうもろこし 0.57％ 上海異形鉄筋 0.38％ 大連ポリエチレン 0.36％ 上海ゴム 0.06％ 上海重油 -1.84％ ＊数値は前日比％