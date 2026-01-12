◆バスケットボール男子天皇杯全日本選手権最終日（１２日、東京・代々木第一体育館）決勝が行われ、Ａ東京が７２―６４で三河を下し、１４大会ぶり３度目の優勝を果たした。Ｂリーグ発足後では初の天皇杯制覇。今季はリーグ開幕直前に主力の故障が相次いだが、困難を乗り越え、前回準Ｖの雪辱を果たした。Ａ東京はテーブス海、ザック・バランスキー、セバスチャン・サイズ、ライアン・ロシター、小酒部泰暉が、三河はトー