【シドニー共同】米ITメタは12日、オーストラリアで16歳未満の交流サイト（SNS）利用を禁止する法律の施行前後で、対象とみられるアカウント延べ約55万件を停止したと発表した。一方、法律によって16歳未満が孤立し、より規制の緩いSNSに追いやられているとして懸念を示した。法律は2025年12月10日に施行。政府は、各社に対応状況を毎月報告するよう求めており、近く、全体の対応状況を公表するとみられる。メタは施行前の同