※このお話は作者土井真希さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ隣の奥さんに対抗心を燃やしている義母。息子夫婦に温泉旅行へ連れていってもらったことを知り、自分は海外へ行きたいと言いだす。当然妻は、そんな金どこにあるんだと突っぱねるのだが…■言われなくても働きますよ ■海外へ行ける!? ■そのころ夫は ■はじまってしまった…こんだけ騒いでおいて海外に行きたいわけ