公設秘書の兼職を容認している国会議員の数衆参両院の全国会議員713人の3割超に当たる252人の公設秘書計318人が兼職していると届け出ていることが12日、分かった。国会議員秘書給与法は公設秘書の兼職を原則禁止し、議員が「秘書の職務の遂行に支障がない」と認めた場合にしか兼職できないと規定している。また兼職届には政治団体などを除き兼職先の名称を正確に書かなければならないが、具体的に記載せず簡略化して届け出たケー