「大相撲初場所・２日目」（１２日、両国国技館）前頭十三枚目の友風が取組後にまさかのアクシデントに見舞われた。翠富士を土俵際ではたき込み。今場所初勝利を飾り花道を引き上げる際、付き人に懸賞金を渡した直後に足を滑らせて転倒した。その様子がＮＨＫの中継に映り込み、放送席も「あっ！」反応。解説の元貴景勝の湊川親方は「ここよく滑るんですよね」と説明。好角家で知られる市川紗椰も「そうですか、大問題じゃな