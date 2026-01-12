12日、決勝戦を終えた第104回高校サッカー選手権大会。試合は鹿児島県代表の神村学園が優勝しましたが、試合後に36名の大会優秀選手が発表され、ベスト8になった新潟県の帝京長岡高校から2人が選出されました。優秀選手に選出されたのは全4試合にフル出場し、2回戦では2本のPKストップを見せたGK・仲七璃選手(2年生)。サイドバックからフォワードまで幅広いポジションで活躍し、1回戦と2回戦でゴールを挙げたMF