献血検査で偶然見つかった肝機能の異常。坂本千里さんが下された診断は「自己免疫性肝炎」でした。原因不明の難病でありながら自覚症状が少なく、気づいたときには肝硬変を引き起こしていたと言います。診断に至るまでの長い道のりや、ステロイド治療の副作用との闘い、病気と向き合う上で大切にしている生活習慣などについて、話を聞きました。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた内容となっています。2023年9月取材。