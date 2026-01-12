いちごは傷みやすい果物であり、保存方法によって鮮度や美味しさが大きく変わります。冷蔵保存のコツや冷凍保存の方法を知ることで、長く美味しく楽しむことができます。ここでは、保存期間の目安や鮮度の良いいちごを選ぶポイントを詳しく解説します。購入後の適切な管理で、いちごの栄養と風味を最大限に活かしましょう。 監修管理栄養士：中西 真悠（管理栄養士）■経歴 2020年3月女子栄養大学栄養学部実践栄養学科卒業 20