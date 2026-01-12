１月12日に第104回高校サッカー選手権の決勝がMUFGスタジアム（国立競技場）で開催され、神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）が対戦。前者が３−０で快勝し、初優勝を果たした。初めて決勝に進んだ２チームが顔を合わせたなか、インターハイ王者の神村学園が序盤から主導権を握り、19分にセカンドボールに鋭く反応した日郄元が先制点をゲット。さらに39分、堀ノ口瑛太が強烈なミドルシュートで突き刺し、リードを２点