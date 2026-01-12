第6回アジアビーチゲームズは2026年4月22日から30日まで、海南省三亜市で開催されます。国務院報道弁公室は大会開幕まであと100日となる1月12日、記者会見を開き、準備状況を説明しました。今大会では14の競技、15の種目、63の競技種目が実施されます。水泳やセーリングなど、オリンピックやアジア大会の正式競技に加え、テックボールやビーチカバディといった新興競技も含まれています。競技会場の割り当ては既に確定しており、大