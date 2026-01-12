タレントの井上咲楽（26）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。海外での年越しについて投稿した。井上は「アイスランドで年越しをしました」と新年を海外でで迎えたことを報告。「大晦日は賑やかだったけど、あとは毎日壮大な自然を見て、ご飯を食べて、ラヴ上等見て寝る日々」「編み物もしたし、向こうで走ったりもしてました〜」と現地での過ごし方を明かし、自然を背景にしたショットを公開した。さらに、「日の出