楽天の伊藤裕季也内野手（29）が12日、沖縄県内で自主トレを公開。「しっかり強く振ることを大前提に置いてやっています」と明かした。今季から本拠の「楽天モバイル最強パーク」の外野フェンスが最大で6メートル前に移設。長打力が光る男は「ホームランを増やしたい気持ちはありますけど、状況によって求められることは大きくは変わらないと思う。たまたまちょっとこすっても入ったとか、そういうのが増えればいい」と説明