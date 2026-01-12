パレスチナ自治区ガザで昨年9〜11月、国境なき医師団（MSF）の救急医として活動した森岡慎也さん（41）が12日までに東京都内で取材に応じた。イスラエル政府はガザで人道支援をするMSFなどの一部の組織に活動停止を求めており、実際に停止となれば「医療の質が低下し、患者の死亡率が上がってしまう」と危機感を訴えた。イスラエル政府はMSFなど約30の非政府組織（NGO）の活動許可を1月1日に取り消し、3月1日までに活動を完全