FRB本部の改修工事を視察するパウエル議長とトランプ大統領（左）＝2025年7月、米ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は11日、昨年の自身の議会証言を巡り司法当局の捜査対象になっていると明らかにした。動画声明でこの事実を公表し「政権による脅迫と圧力」だと反発。捜査は金融政策で大統領の意向に従っていない結果だとし、中央銀行の独立を脅かす行為だと非難した。