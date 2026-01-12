高市総理が来週23日召集予定の通常国会冒頭で衆議院を解散するとの見方が広がるなか、与野党の動きが活発化しています。立憲民主党と公明党はけさ、党首が会談して、高いレベルでの連携の在り方を検討する方針で一致しました。記者「高市総理が、墓参りのため霊園に入りました」きょう午後、地元・奈良に到着した高市総理。あすの日韓首脳会談を前に、高市家の墓参りをおこないました。その後、2022年7月、参議院選挙での応援演説