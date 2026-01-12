岸和田競輪場のF2「おトクにPLAYオッズパーク杯」が13日、初日を迎える。12日は前検が行われた。ガールズの北津留千羽（19＝福岡）が近況3場所連続で決勝進出。安定した戦いぶりを見せている。「流れを見るようになって、いろいろつかめて、勝ち上がれるようになってきました」デビューしてすぐは焦って動いて失敗したが、最近は落ち着きを増し、成績向上につながっている。父はS級トップクラスの北津留翼。その父からは「