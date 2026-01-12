ロッテの早坂響は12日、千葉県松戸市主催「令和八年二十歳の成人式」に出席した。早坂は球団を通じて「地元の成人式に出席させていただきました。改めて気持ちが引き締まるものがありました。昨年は一軍デビューをすることが出来、今年はその経験を生かし、プロ初勝利などチームに貢献する活躍が出来るよう精一杯頑張ります」とコメントした。