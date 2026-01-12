ロッテの寺地隆成が12日、東京都墨田区主催「令和八年はたちのつどい」に出席した。寺地は球団を通じて「これからより一層社会人として自覚と責任をもちながら行動をしていきたいと、改めて思いました。また野球の方でもファンの皆様の期待に応えられるプレーを見せて、より応援してもらえる選手になりたいです。そのためにもまず今年、しっかりとした結果を出せるように頑張ります」とコメントした。