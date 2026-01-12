【モデルプレス＝2026/01/12】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが1月12日、自身のInstagramを更新。夫との2ショットを公開し、注目を集めている。【写真】61歳大御所芸人「旦那さんイケメン」ハワイでの仲良し夫婦ショット◆ハイヒール・モモコ、久々のハワイで夫婦ショット公開モモコは「久々のハワイ 昨年のお正月は、ベリッシマだったし、次男がいるからラスベガスばかり行ってたけど、やはりハワイ」とつづり、お正月を過ごし