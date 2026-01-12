この寒波襲来の中、三重県津市では極寒の海に入る人たちが。 【写真を見る】極寒の中…海で“寒中水泳” 高校生や小学生ら約20人が参加 江戸時代から伝わる泳法“観海流”を披露 三重･津市 阿漕浦海岸で行われた寒中水泳には、地元の高校生や小学生ら約20人が参加し、江戸時代から伝わる泳法のひとつ、観海流が披露されました。 観海流は平泳ぎに似た動きで波を立てずに泳ぐ泳法で、長時間泳ぐことができ、津市の無形文化財に指