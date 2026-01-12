近鉄パッセ最後の50日間 閉店SALE開催中！ 名古屋駅のランドマークとして親しまれてきた『近鉄パッセ』が2月28日(土)を持って28年の歴史に幕を下ろします。 長年のご愛顧に感謝を込めて1月10日(土)～2月28日(土)まで「28年間ありがとう！さよならPass’e 閉店SALE！」が開催されます。 ナゴヤドット読者の皆様にとっても『近鉄パッセ』での文字通り最後のお買い物チャンスです。 50日間で変わる 3ステージ