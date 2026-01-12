急な坂道を駆け上がる速さを競う、恒例の「一番福選手権」香川県丸亀市一番丁 香川県丸亀市の丸亀城で急な坂道を駆け上がる速さを競う、恒例の「一番福選手権」が開かれました。 兵庫県の西宮神社の「福男選び」にちなみ、丸亀市観光協会が毎年この時期に開いています。7回目を迎えた今回は小学生、中学生、一般の3部門に合わせて219人が参加しました。 コースは天守へ続く、傾斜約10°の「見返り坂」約10