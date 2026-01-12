楽天・小郷裕哉外野手が１２日、沖縄県内で自主トレを行った。２３年は１２球団唯一の全試合フルイニング出場だったが、昨季は９０試合出場にとどまり打率１割７分３厘、２本塁打と低迷。復活にかける思いは強い。練習後にオンラインで取材対応し、「去年はシーズンに入る前からあんまりよくなかった。そのままシーズンをズルズル行っちゃった感じがあるんで、しっかりもう一度鍛え直して、いいシーズンにできるようにやってい