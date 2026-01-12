楽天・小郷裕哉外野手が１２日、沖縄県内で自主トレを行った。打撃練習やノックで調整。練習後にオンラインで取材対応した小郷は「去年はシーズンに入る前からあんまりよくなかった。そのままシーズンをズルズル行っちゃった感じがあるんで、しっかりもう一度鍛え直して、いいシーズンにできるようにやっています」と言葉に力を込めた。２３年は１２球団唯一の全試合フルイニング出場だったが、昨季は９０試合出場にとどまり打