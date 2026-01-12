中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月12日】中国外交部の報道官は12日、カナダのカーニー首相が李強（り・きょう）国務院総理の招きに応じ、14〜17日の日程で中国を公式訪問すると発表した。