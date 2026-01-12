元ＮＨＫで政治ジャーナリストの岩田明子氏が１２日、フジテレビ「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」に出演。大雪の日の「苦い思い出」を打ち明けた。２０１４年２月、東京に大雪が降った日、赤坂で飲み会があったという。「雪がある所は慎重に慎重に歩いてたんですけれども、雪がなくなったところの建物の１階の大理石で、ダ〜ン！と転んで、顔面打っちゃったんです。前歯２本飛んだんで。鼻血も出ちゃったし。でもそのまま飲み