きょう午後、愛知県西尾市の国道23号、西尾東インター付近で「ブタが逃げている」などと複数の通報がありました。【映像】逃げ出したブタ（現場の様子）警察によりますと、通報があったのは午後3時前で現場に駆けつけた警察官も逃げているブタを確認しましたが、逃げたのは10頭以上だということです。豚はまだ捕まっておらず、国道23号の一部区間を通行止めにし、警察などがブタの捕獲を進めています。（ANNニュース）