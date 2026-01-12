１１日のテレビ朝日「ビートたけしのＴＶタックル」では、プロ野球選手の第２の人生を特集した。番組では、パ・リーグで首位打者にも輝いたことがある高澤秀昭さんの第二の人生に密着した。高澤さんは、１９７９年にドラフト２位でロッテに入団。首位打者、ベストナイン２回、ゴールデングラブ賞３回と輝かしい記録を残し、１９９２年に現役を引退。翌年からは打撃コーチなどを１７年間務めた。現在、高澤さんは野球から離