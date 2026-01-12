12日午後0時ごろ、新潟市西区で住宅を焼く火事がありました。火災があったのは新潟市西区寺尾上1の木造二階建て住宅で、警察と消防によりますと12日午後0時ごろ、近隣の住民などから「建物が燃えています」などと複数の通報がありました。 消防車など11台が出動し、午後4時20分、火は消し止められました。この火事で、火災現場から2人の遺体が発見されました。火元の家は2人暮らしということですが、住人2人と連絡がとれていま