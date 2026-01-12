北海道・旭川東警察署は2026年1月12日、傷害の疑いで旭川市東光5条2丁目に住む谷川洋介容疑者（45）を逮捕しました。谷川容疑者は1月8日昼ごろ、自宅で同居する母親の谷川富貴子さん（76）の顔面を殴るなどの暴行を加えてけがをさせた疑いが持たれています。8日午後11時ごろ、消防からの連絡を受けて警察官が駆けつけると、現場で倒れている富貴子さんを発見。富貴子さんはその場で死亡が確認されました。司法解剖の結果、富貴子さ